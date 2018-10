=== *** 07:00 NL/Airbus Group, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 3Q, Heerlen *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q, Wien *** 07:00 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q, Madrid 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 9 Monate, Zürich *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:40 DE/PSI AG, Ergebnis 3Q, Berlin *** 10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q, Ingolstadt 10:05 DE/SSM-Chefin Nouy, Rede bei einer Konferenz organisiert von Financial Risk and Stability Network, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +2,2% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1% zuvor: 8,1% *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta 12:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 2Q, Overland Park 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q, London *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +230.000 Stellen *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 13:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede auf dem Transformationskongress der IG Metall, Bonn *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 60,0 zuvor: 60,4 *** 15:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) - DE/Primepulse SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

