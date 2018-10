Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BMW - Seit Mitte September ermittelt die EU-Kommission offiziell gegen fünf deutsche Autohersteller wegen des Verdachts möglicher Kartellabsprachen. Vor allem bei BMW sieht EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Verbesserungsbedarf bei der Zusammenarbeit. Angesprochen auf die Kooperationsbereitschaft der Münchener sagte Vestager: "Die Unternehmen reagieren unterschiedlich - manche kooperieren, andere nicht." BMW betont zwar, mit der Brüsseler Behörde voll zusammenzuarbeiten. Anders als Daimler und Volkswagen hat sich BMW bisher aber nicht als Kronzeuge angeboten, was das Verfahren erheblich beschleunigen könnte. Laut Industriekreisen sieht sich der Konzern dazu nicht in der Lage, weil er keine Unterlagen mehr zur Verfügung stellen könnte, die einen solchen Antrag rechtfertigen würden. Zudem sei sich BMW keiner großen Schuld bewusst. Das gilt vor allem für den Vorwurf, sich gemeinsam mit VW und Daimler illegal bei der Reinigung der Dieselabgase von Stickoxid abgesprochen zu haben. Sollte die Kommission illegale Absprachen nachweisen, drohen vor allem BMW hohe Strafzahlungen. Laut informierten Kreisen könnte die Behörde bereits Anfang 2019 ihre förmlichen Beschwerdepunkte verschicken. (Handelsblatt S. 14)

VOLKSWAGEN - Ab 1. November ist es für Verbraucherverbände möglich, im Namen ihrer Mitglieder Klage einzureichen. Justizministerin Katarina Barley sieht darin einen "Hebel gegen kleines und großes Unrecht" - auch für zwei Millionen Besitzer von VW-Fahrzeugen. (Handelsblatt S. 10)

LUFTHANSA - Die Lufthansa will im kommenden Jahr die Preise für die günstigsten Tickets erhöhen. Der Konzern erwartet für das Jahr 2019 alleine wegen des gestiegenen Treibstoffpreises Mehrkosten in Höhe von 900 Millionen Euro, diese müssen durch zusätzliche Einnahmen und Kostensenkungen kompensiert werden, wenn das Unternehmen einen Gewinnrückgang verhindern will. "Das muss Auswirkungen auf die Ticketpreise haben, vor allem am unteren Ende der Preisspanne", sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Dienstag. Die derzeitigen Billigpreise hätten "keine Zukunft". (SZ S. 22/FAZ S. 22)

DIXI - Der Anbieter von Mobiltoiletten der Marken und Toi Toi könnte nach FAZ-Informationen in neue Hände kommen. Die Eigentümer-Familie hat die Investmentbank Citi mandatiert, strategische Optionen für das Unternehmen zu prüfen einschließlich Verkauf. Das verlautet aus Kreisen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. (FAZ S. 18)

LANDESBANK - Die Bankenabwickler der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) würden gegen die im Sparkassensektor derzeit ventilierte Bildung einer Megalandesbank aus Helaba, LBBW, Nord/LB, Deka und Berlin Hyp eigenen Angaben zufolge nicht opponieren. "Wir haben keine Angst vor großen Einheiten", erklärt Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch. Für eine Abwicklungsbehörde sei interessant, ob eine Fusion die Abwickelbarkeit verändere. Dies hänge, unabhängig von der Größe einer solchen Einheit, davon ab, wie ein Konzern aussehe und welche Teile abspaltbar seien. "Ich glaube, wir haben die richtigen Tools, um auch sehr große Einheiten abwickelbar zu machen", sagt er. (Börsen-Zeitung S. 3)

GOLDMAN SACHS - Sheila Patel, die Chefin der Vermögensverwaltung von Goldman Sachs, sieht im Interview computergestützte Anlagestrategien auf dem Vormarsch. Zu den weiteren Wachstumsfeldern gehörten nachhaltige Anlagen - und Investments in Schwellenländern, allen Einbrüchen zum Trotz. (Handelsblatt S. 26)

