AUTOMOBILBRANCHE - Die Bundesregierung will nach FAZ-Informationen Ende kommender Woche mit den drei großen deutschen Automobilherstellern eine Lösung finden, wie die Hardware-Nachrüstungen älterer Dieselfahrzeuge finanziert werden. Dies war am Dienstag in Koalitionskreisen zu hören. Nach Vorstellung der großen Koalition sollen die Autohersteller den Dieselfahrern in besonders belasteten Regionen eine Prämie zum Umtausch oder die Nachrüstung ihrer Autos anbieten. (FAZ S. 16)

KRANKENKASSEN - Der Finanzausgleich der gesetzlichen Krankenkassen muss dringend reformiert werden, einige Kassen stehen sonst vor dem Ende. Doch für Jens Spahn scheint das Thema keine Priorität zu haben. Die Kassen machen Druck. (Handelsblatt S. 6)

SPD - Auch zehn Jahre nach dem Crash ist die Finanzkrise nicht vorbei, warnt Peer Steinbrück. Die Gesellschaft sei dadurch gespalten, der Aufstieg der Populisten befördert worden. Die SPD brauche deshalb an der Spitze "eine Person wie Bernie Sanders" - also einen echten Linken. (SZ S. 19)

DATENSCHUTZ - Die Begeisterung über die neuen EU-Datenschutzregeln (DSGVO) hält sich in der Wirtschaft in Grenzen. Mehrere Studien zeigen, dass die meisten Unternehmen bei der Umsetzung schludern und die Regeln nicht einhalten. Noch in diesem Jahr würden Bußgelder in erheblichem Umfang anfallen, warnt der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. (Handelsblatt S. 16)

AFRIKA - Der Weltbank-Chef Jim Yong Kim wirbt für private Investitionen in Afrika. Er ist überzeugt, dass Staaten nicht ausreichend Geld aufbringen können, um die Länder Afrikas zu stabilisieren. "Um die Lebensverhältnisse überall ausreichend zu verbessern, brauchen wir Billionen US-Dollar. Die gesamte Entwicklungshilfe beträgt aber nur 140 Milliarden. Ohne private Investoren geht es nicht", sagte er in einem Interview. (Handelsblatt S. 8)

CDU-VORSITZ - CDU-Vizechefin Julia Klöckner hat angesichts von mehreren Bewerbern um den CDU-Parteivorsitz die Einberufung von Regionalkonferenzen gefordert. "Wichtig wird sein, dass sich die Kandidaten den Mitgliedern nun vorstellen, sie die Möglichkeit haben, die Personen und ihre Ideen und Vorstellungen besser kennenzulernen", sagte Klöckner. "Regionalkonferenzen hielte ich hierfür für ein gutes und geeignetes Format." Für sich selbst schloss Klöckner eine Kandidatur aus. "Es mangelt ja nicht an Kandidaten", sagte sie. (Rheinische Post)

CDU/MERZ - Der CDU Wirtschaftsrat hat sich hinter die Kandidatur von Friedrich Merz um den Parteivorsitz gestellt. "Mit Friedrich Merz erweitert sich das Feld um einen aussichtsreichen, attraktiven Kandidaten, der schon als Fraktionsvorsitzender immer alle verschiedenen innerparteilichen Positionen gut integrieren konnte", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger. Der Wirtschaftsrat sieht Merz zudem als geeignet an, verloren gegangene Wähler zur CDU zurückzuholen. "Es sind mitnichten nur die Zuwanderungspolitik und die innere Sicherheit, sondern auch die mangelhafte Ausrichtung auf die Soziale Marktwirtschaft, die Unionswähler seit 2013 in verschiedene Richtungen getrieben hat", betonte Steiger. (Rheinische Post)

October 31, 2018

