myPOS freut sich die Erweiterung der Tools innerhalb seiner Online-Marktplatzintegration anzukündigen. Dies ist das Ergebnis einer Partnerschaft mit iDEAL einer innovativen Zahlungslösung, die es Kunden ermöglicht, Artikel und Dienstleistungen über eine Direktverbindung zu ihrem Bankkonto zu bezahlen und so die Notwendigkeit der Eingabe von Kreditkarteninformationen umgeht.

iDEAL ist eine schnelle, sichere und bequeme Zahlungslösung aus den Niederlanden, die jede Art von Registrierung oder Anmeldung überflüssig macht. Solange der Kunde ein Bankkonto bei einer mit iDEAL kooperierenden Bank hat, muss er sich lediglich mit seinen Online-Banking-Daten anmelden, wodurch die Transaktion automatisch im eigenen Umfeld der Bank abgeschlossen wird. Dadurch wird sichergestellt, dass kein Sicherheitsrisiko besteht, und es ist viel schneller und bequemer als die manuelle Eingabe seiner Kreditkartendaten.

Alle myPOS-Kunden in den Niederlanden können iDEAL über myPOS-APIs einfach in ihre Online-Shops integrieren. Die Lösung ist auch für mehrere von myPOS unterstützte Marktplätze wie WooCommerce, OpenCart, Magento und andere verfügbar. Während die Marktverfügbarkeit von iDEAL vorerst begrenzt ist, werden sich die Kunden in diesem Markt über eine alternative, einfachere Online-Zahlungsmethode freuen, wenn sie aus irgendeinem Grund ihre Kreditkartendaten nicht online eingeben möchten.

Diese Neuentwicklung ist ein wichtiger Bestandteil des Plans von myPOS CEO Christo Georgiev für die Zukunft des Unternehmens. "Das Ziel von myPOS ist es, kleinen und mittleren Unternehmen eine Komplettlösung für ihre physischen und Online-Shops anzubieten", sagte Georgiev in einer Stellungnahme zur Integration. "Dementsprechend werden wir weiterhin hart daran arbeiten, neue Funktionen auf beiden Seiten hinzufügen, die sowohl für unsere Kunden als auch deren Kunden von Nutzen sind."

