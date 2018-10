Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 24,00 auf 21,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft habe auf operativer Basis (Ebit) im dritten Quartal enttäuscht und leide aktuell vor allem auf der Kurzstrecke wegen Überkapazitäten am Markt, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Wende bei der Tochter Eurowings dauere länger. Der Experte senkte seine Ebit-Prognosen. Für Anleger sieht er im restlichen Luftfahrtsektor bessere Chancen./tav/fba Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-10-31/08:29

ISIN: DE0008232125