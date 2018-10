Die Deutsche Bank hat Unibail-Rodamco-Westfield mit "Buy" und einem Kursziel von 185 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach den Verlusten in diesem Jahr weise die Aktie des Immobilienunternehmens eine Dividendenrendite von rund acht Prozent auf, wobei die Dividende um sechs Prozent jährlich wachsen dürfte, schreibt Analyst Martin Scheufler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Dies könne in dem derzeitigen Umfeld nicht ignoriert werden, zumal die Dividende fundamental gut unterfüttert sei./mf/stk Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-10-31/09:49

ISIN: FR0013326246