Die Welt befindet sich im Umbruch. Es geht in eine Zukunft, die auf erneuerbaren Energien basiert. Allein in den letzten fünf Jahren haben weltweit agierende Unternehmen atemberaubende 1,5 Billionen USD in den Bau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien investiert, um der Weltwirtschaft zu helfen und gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Diese Investitionen haben die weltweite Stromversorgung um 1 Million Megawatt (MW) erweitert. Trotz dieser massiven Ausgaben machen Solar und Wind jedoch nur weniger als 10 % der weltweiten Stromversorgung aus. Somit steht Anlegern eine enorme Chance ins Haus, da Unternehmen weiterhin in den Ausbau von erneuerbaren Energien ...

