PayPal Holdings (WKN:A14R7U) gab den Anlegern eine weitere Bestätigung der langfristigen Wachstumsstrategie, indem das Unternehmen im dritten Quartal hervorragende Wachstumsraten bei den wichtigsten operativen Kennzahlen verzeichnete. Als Krönung kündigte das Unternehmen zwei große Partnerschaften mit American Express (WKN:850226) und Wal Mart (WKN:860853) an. Der Vertrag mit American Express schließt den Kreis der Partnerschaften, die PayPal in den letzten Jahren mit großen Banken und Kreditkartenunternehmen eingegangen ist. Wal-Mart könnte sich als entscheidend erweisen, um PayPal weiterhin zu einer der allgegenwärtigen Marken im täglichen Leben der Verbraucher zu machen. Wir werden im Folgenden erläutern, was das Management zu diesen und weiteren Partnerschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...