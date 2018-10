Der Aktienexperte Henning Gebhard von Berenberg blickt optimistisch auf die Börsen: Seiner Einschätzung nach stehen die Zeichen für eine Rallye zum Jahresende 2018 günstig. Aktien seien gegenüber Anleihen somit auf jeden Fall zu bevorzugen.Auch wenn es im Hinblick auf die aktuellen Korrekturen im Dax nicht danach aussieht: Henning Gebhardt, Leiter Wealth and Asset Management bei Berenberg, und Dr. Bernd Meyer, Leiter Multi Asset und Chefanlagestratege, bleiben optimistisch für den weiteren Börsenverlauf in diesem Jahr. "Die Aktie bleibt langfristig weiterhin das Investment der Wahl", wird Gebhardt demnach auch in einem aktuellen Marktkommentar der Hamburger Privatbank zitiert.

