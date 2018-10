Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Die Zahlen seien uneinheitlich ausgefallen, wobei der operative Gewinn (Ebit) seinen Erwartungen entsprochen habe, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Spannweite der verschiedenen Konsens-Schätzungen sei weit gewesen, so dass der operative Gewinn teilweise über diesen, teilweise unter diesen gelegen habe./mf/stk Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-10-31/10:14

ISIN: DE0008232125