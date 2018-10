Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe ein exzellentes drittes Quartal gehabt und sein Wachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr noch beschleunigt, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Vor allem die Luxuskosmetik habe mit dem stärksten Wachstum seit über einer Dekade aufgetrumpft, das Massengeschäft habe hingegen die Erwartungen verfehlt./she/ck Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-10-31/10:15

ISIN: FR0000120321