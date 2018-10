Die Deutsche Bank hat die Einstufung für United Internet vor den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Angesichts der Unsicherheiten über die künftigen Investitionen des Internetproviders dürften selbst gute Zahlen die fundamtentale Stärke des Unternehmens nicht angemessen in den Blick rücken, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die offenen Fragen spiegelten sich auch in der überdurchschnittlich schwachen Entwicklung des Kurses wider./mf/stk Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-10-31/10:48

ISIN: DE0005089031