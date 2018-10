Die britische Investmentbank HSBC hat Engie von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 11,90 auf 12,50 Euro angehoben. Die Belastungsfaktoren, die den Versorger in diesem Jahr zum schwächsten Wert im Sektor gemacht haben, sollten nun vollständig eingepreist sein, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er gehe nun von geringeren Risiken aus, da das belgische Atomenergiegeschäft inzwischen besser einzuschätzen sei. Zur Freisetzung des Wertpotenzial seien aber einschneidende Umstrukturierungen nötig./mf/ck Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0010208488