(JK-Trading.com) - Der DAX betreibt am letzten Handelstag des Monats Oktober Schadensbegrenzung, notierte zur Mittagszeit mehr als 1% im Plus im Vergleich zum Vortagesschluss. Nachdem sich das Minus im Oktober in der Spitze auf fast 10% belaufen hat, schaut es aktuell danach aus, als würden es zum Ende des Monats nur etwas mehr als 6% Minus. Damit fiele das Minus etwas kleiner ...

