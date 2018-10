Upco International schafft es derzeit, zwei beliebte Schlagwörter an der Börse miteinander zu vereinen. Das Unternehmen kündigte an, den Cannabis-Sektor künftig mit Lösungen aus der Blockchain versorgen zu wollen. Die Technologie von Upco soll dabei unter anderem die Einhaltung von regulatorischen Rahmenbedingungen sicherstellen und Käufern detaillierte Informationen zu Käufen und Lieferanten liefern.

