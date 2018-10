Die Netzagentur untersagt der Post vorerst eine Porterhöhung und will die Sanierung des Brief-Geschäfts abwarten. Die Aktie reagiert umgehend.

Die Deutsche Post muss ihre Pläne für eine Erhöhung des Briefportos in Deutschland vorerst auf Eis legen. Denn die zuständige Regulierungsbehörde, die Bundesnetzagentur, kann nach eigenen Angaben erst einmal nicht über neue Preise entscheiden. Hintergrund ist die laufende Sanierung des deutschen Brief- und Paketgeschäfts des Konzerns, zu der Post-Chef Frank Appel ein Bündel von Maßnahmen auf den Weg gebracht hat.

Der Regulierer will die Auswirkungen der Umbauten in seine Entscheidung einfließen lassen. Die Post hatte eigentlich auf steigende Preise ab Januar gesetzt. Der Konzern hoffe nun, dass es noch vor dem Frühjahr 2019 eine Entscheidung zum Briefporto geben werde, sagte ein Sprecher. Die Anleger reagierten enttäuscht: Die Post-Aktie fiel am Mittwoch um bis zu 5,3 Prozent auf 27,04 Euro. Das ist der tiefste Stand seit zwei Jahren.

Die Post hatte das Porto ...

