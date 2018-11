Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die geplante Preiserhöhung für das Porto bis Ende 2018 nicht genehmige, verursache Unsicherheit, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies erhöhe wiederum die Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung der Paketpreise und Produktivitätssteigerungen. In diesen Bereichen sei mehr Klarheit erforderlich, um eine Aufwertung des Aktienkurses zu sehen./elm/ajx Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0147 2018-10-31/15:50

ISIN: DE0005552004