Der DAX hatte punktgenau die untere Trendlinie im Wochenchart erreicht und war da abgeprallt. Heute hat er auch das Gap geschlossen, was wie man sieht, den Abwärtsdruck vermindert. Laut Wochenchart, ist er also unten angekommen und hat wieder Platz nach oben. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur ...

