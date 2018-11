Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 132 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Markterwartungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Deutsche Börse befinde sich in einer guten Position, um Nettoerlöse und Gewinn über mehrere Jahre zu steigern./edh/la Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0154 2018-10-31/17:13

ISIN: DE0005810055