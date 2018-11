Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post anlässlich der verzögerten Entscheidung über eine Briefportoerhöhung in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die für Ende 2018 geplante Preiserhöhung nicht genehmigt habe, sei eine weitere Hiobsbotschaft für den Logistikkonzern, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl würden die Aktien derzeit unter ihrem zehnjährigen Durchschnitt gehandelt./edh/la Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0159 2018-10-31/18:01

ISIN: DE0005552004