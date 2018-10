Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte deutlich zugelegt. Nach einer bereits klar festeren Eröffnung baute der SMI die Gewinne im Verlaufe des Handels immer weiter aus und durchbrach am Nachmittag gar die Marke von 9'000 Punkten nach oben. Nach den zwei starken Vortagen machte der Leitindex damit die Verluste aus der Vorwoche wieder mehr als wett. Händler verwiesen auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, die für gute Stimmung sorgte.

Am Nachmittag wurde noch bekannt, dass der US-Arbeitsmarkt robust bleibt. Nach Daten des Dienstleisters ADP, die als Indikator für den Job Report der US-Regierung am Freitag gelten, wurden in der Privatwirtschaft im Oktober mehr neue Stellen geschaffen als von Analysten zuvor erwartet. Von einer Trendwende mit dem Auftakt für ein Jahresendrally sei man aber noch weit entfernt, sagte ein Marktbeobachter mit Blick auf das starke Plus. Für den Oktober blieb unter dem Strich ein Minus von 0,7 Prozent.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann schliesslich 1,90 Prozent auf 9'022,16 Punkte und beendete den Handel damit auf dem Tageshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), bei dem die defensiven Schwergewichte weniger gewichtet sind, stieg gar um 2,21 Prozent auf 1'420,48 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,86 Prozent auf 10'635,53 Zähler.

Dass es unter den Bluechips nur ...

