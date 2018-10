Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TKA: Telekom Austria am 31.10. 0,15%, Volumen 103% normaler Tage , BG: Bawag Group am 31.10. 0,69%, Volumen 131% normaler Tage , RBI: RBI am 31.10. 0,79%, Volumen 121% normaler Tage , OMV: OMV am 31.10. 4,67%, Volumen 177% normaler Tage , ATS: AT&S am 31.10. 4,85%, Volumen 119% normaler Tage , FACC: FACC am 31.10. 4,99%, Volumen 132% normaler Tage , ATX: +2,40% Aktie Symbol SK Perf. FACC FACC 15.580 4.99% AT&S ATS 20.950 4.85% OMV OMV 49.130 4.67% RBI RBI ...

