Köln (ots) - Der Vorsitzende der Bundes-FDP, Christian Lindner, erwartet in Deutschland baldige Neuwahlen. "Ich gehe davon aus, dass die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Frau Merkel umgehend die Kanzlerschaft anstrebt", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe). Die Bundeskanzlerin habe das Szenario bislang nicht thematisiert, um "Instabilität zu vermeiden". Eine Option für einen Neuanfang sei auch eine Jamaika-Koalition. Mit dem Nein zum dem Bündnis nach der Bundestagswahl 2017 sei das Bündnis nie "prinzipiell abgesagt" worden, erklärte Linder. Das Verhältnis zwischen FDP und Grünen habe sich seitdem verbessert: "Wir stimmen in vielem nicht überein, aber die Bereitschaft dem anderen zuzuhören ist gewachsen. Das ist ja schon etwas", sagte Lindner.



