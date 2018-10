Die dänischen Behörden legen Einzelheiten zu den Anschlagsplänen auf Exil-Iraner offen. Schon am 28. September setzten sie eine Großaktion der Polizei in Gang.

Die dänischen Behörden haben Details zu Anschlagsplänen auf Exil-Iraner durch iranische Geheimdienstleute in Dänemark veröffentlicht. Ein verdächtiger Mann habe Fotos vom Wohnort des Anführers einer iranischen Separatisten-Bewegung gemacht, teilte der dänische Inlandsgeheimdienst PET am Mittwoch mit. Die Behörden fürchteten daher einen bevorstehenden Anschlag und setzten am 28. September eine Großaktion der Polizei in Gang, bei der Dänemarks Osten für Stunden weitgehend lahmgelegt wurde.

Der 39-jährige Verdächtige, ein Norweger mit iranischen ...

