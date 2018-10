VANCOUVER, British Columbia, Oct. 31, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) ("" oder die "") freut sich bekannt geben zu können, dass sie zwei neue Führungskräfte eingestellt hat, die ihr Managementteam verstärken. Fausto Taddei ist als Vice President, Corporate Development und Corporate Secretary und Martina Blahova als Corporate Controller in die Gesellschaft eingetreten.

EMN President und CEO Marco Romero meinte dazu: "Nach den erfolgreichen Börseneinführungen der Gesellschaft an der TSX Venture Exchange und an der Australian Securities Exchange haben wir unsere Reporting-, Compliance- und Governance-Verpflichtungen verschärft sowie auch die betriebswirtschaftlichen Anforderungen erhöht. Herr Taddei und Frau Blahova sind eine wichtige Bereicherung für unsere Verwaltungs- und operativen Teams und werden uns dabei unterstützen, das Wachstum von EMN zu managen."

Herr Taddei ist ein erfahrener Finanzvorstand. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung bei verschiedenen Aktiengesellschaften und war viele Jahre in der Bergbauindustrie tätig. Er hatte u. a. Funktionen als Chief Financial Officer bei Nevsun Resources Ltd., Aura Minerals Inc. und Western Canadian Coal Corp. inne. In diesen Funktionen war er bei mehreren Bergbaubetrieben im Kupfer-, Gold- und Massengutgeschäft tätig und für Finanzierungen, Treasury-Funktionen, Abnahmevereinbarungen, Steuerplanung sowie die Berichterstattung von Aktiengesellschaften, Compliance- und Governance-Angelegenheiten zuständig. Frau Blahova, die in der Tschechischen Republik geboren und aufgewachsen ist, ist ein erfahrener Finanzvorstand und verfügt über 20 Jahre öffentliche Praxiserfahrung und Erfahrung bei Aktiengesellschaften; zudem war sie mehrere Jahre in der Bergbauindustrie tätig, u. a. zuletzt bei SSR Mining Inc. (ehemals Silver Standard Resources Inc.), ein an der NASDAQ und der TSX notiertes Unternehmen. Zu ihren Zuständigkeiten gehörten die interne und externe Finanzberichterstattung sowie Finanzplanung und Analysen. Sowohl Herr Taddei als auch Frau Blahova sind Chartered Professional Accountants und haben ihren Sitz in Vancouver, Kanada.

Über Euro Manganese Inc.

Die Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Evaluierung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt beinhaltet die Aufarbeitung einer bedeutenden Manganlagerstätte in historischen Bergbaurückständen an einer strategisch günstigen Lage in der Tschechischen Republik. Ziel des Unternehmens ist es ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten zu werden, der die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien sowie die Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen versorgt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Bestimmungen von TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemitteilung.