Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Yellowfin BI, das Unternehmen im Bereich Unternehmensanalyse, das Kunden dabei unterstützt, Ursachen schneller festzustellen, kündigte heute die Verfügbarkeit von Yellowfin Signals und Yellowfin Stories an, die Kunden dabei unterstützen, beim Entdecken, Verständnis und Handeln bezüglich realer Geschäftsmöglichkeiten schneller als je zuvor zu handeln. Mit der Veröffentlichung dieser Produkte werden zwei Punkte zum ersten Mal in der Branche eingeführt: Yellowfin Signals bietet die branchenweit erste wirklich automatisierte Analyse von Geschäftsinformationen und Yellowfin Stories bietet die erste plattformübergreifende Storytelling-lösung.



Yellowfin Signals



Yellowfin Signals entdeckt kritische Änderungen von Geschäftsdaten, z. B. plötzliche Spitzen und Änderungen von Trends automatisch und deckt diese sofort auf. Yellowfin Signals benachrichtigt Geschäftskunden automatisch beim Auftreten dieser Änderungen. All dies erfolgt ohne Einloggen in ein Dashboard oder Durchführung einer manuellen Datensuche.



"Yellowfin Signals stellt die Zukunft von BI dar: ständige Zeitreihenerkennung von Trends und Anomalien mit sofortigen Zusammenhängen, um die Anwender dabei zu unterstützen, kritische Probleme und deren Ursachen in Echtzeit festzustellen", sagte Wayne Eckerson, Präsident der Eckerson Group. "Signals wird für eine deutliche Beschleunigung des Erlangens wichtiger Erkenntnisse sorgen, wodurch es Geschäftskunden ermöglicht wird, sich anstatt auf die Datensuche auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren."



Yellowfin Signals läuft auf einer kontinuierlichen Basis, wobei das Programm regelmäßig die verfügbaren Daten analysiert und nach Trends, Mustern oder sonstigen Änderungen durchsucht. Wenn das Programm einen Fund tätigt, analysiert es weitere Datenquellen, um verwandte Informationen zu finden und versendet eine Benachrichtigung mit Fokus auf das Muster, sodass alle Empfänger entscheiden können, ob die Daten eine Maßnahme erfordern. Somit werden Analyseermüdungen und menschliche Voreingenommenheit, wie sie in traditionellen Dashboard-Tools vorhanden sind, eliminiert.



"Wir zielen genau auf Dashboards ab, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Versprechen zu erfüllen. Sie sollen Unternehmen voranbringen -- nicht warten lassen", sagte Yellowfin BIU-CEO, Glen Rabie. "Yellowfin Signals findet automatisch was Dashboards entgeht, sodass die Anwender wissen, was in ihrem Unternehmen vorgeht, sobald es passiert."



Yellowfin Stories



Yellowfin Stories ist das erste Daten-Storytelling-Produkt überhaupt. Die Anwender erstellten Datengeschichten mit Kontext und Berichten, wodurch Entscheider Informationen für schnellere Entscheidungen erhalten, die außerdem auf besseren Informationen basieren. Von Grund auf so entwickelt, dass konsistentes und allgemeines Verständnis innerhalb des Unternehmens ermöglicht wird, ermöglicht es Yellowfin Stories den Anwendern, Life-Berichte von verschiedenen Dashboardanbietern einzubetten, sodass sämtliche wichtigen Informationen in einer einzigen, teilbaren Historie angezeigt werden können.



"Dashboards stellen selten vollständigen Kontext für die Daten bereit, die über sie geteilt werden, was zu verschiedenen Interpretationen führt", sagte Rabie. "Yellowfin Stories ermöglicht es Ihnen, Informationen -- einschließlich Signale und Berichte von verschiedenen Anbietern -- an einem Ort zusammenzutragen, einen Konsens über die Bedeutung zu treffen und an die zu treffenden Maßnahmen anzugleichen. Yellowfin springt da ein, wo Dashboards versagen."



Yellowfin Stories verbessert das Teilen von Know-how, die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb von Unternehmen und unterstützt Unternehmen im Gegenzug dabei ihre Entscheidungen datenorientierter zu treffen.



"Yellowfin Signals verwendet künstliche Intelligenz, die ständig im Hintergrund von Livedaten läuft, die Nutzer über Änderungen an ihren Daten informiert, die Daten visualisiert, diese Visualisierungen erklärt und in der Lage ist, verwandte Informationen aus anderen Datenbanken zu finden, sagte John Santaferraro, Research Director bei EMA. "EMA ist der Meinung, dass es sich bei Yellowfin um ein führendes Unternehmen in der Verwendung von KI, maschinellem Lernen, kontextabhängigem Storytelling und gesellschaftlicher Kommunikation für Geschäftsintelligenz handelt."



Yellowfin-Produktsuite



Yellowfin Signals und Yellowfin Stories sind Einzelanwendungen der Yellowfin-Suite von Analyseprodukten. Yellowfin bietet die einzige Softwaresuite für Unternehmensanalyse an, die branchenweit führende automatisierte Analyse, Storytelling und Zusammenarbeit bietet. Die Suite kann als einzelne Komplettlösung erworben werden, bzw. es ist möglich alle Produkte unabhängig voneinander zu erwerben, wodurch die Kunden die Möglichkeit haben, nur die benötigten Produkte zu erwerben. Die erweiterte Yellowfin-Suite enthält:



- Yellowfin Signals - Yellowfin Stories - Yellowfin Dashboards - Yellowfin Data Discovery - Yellowfin Data Prep



Preisgestaltung und Verfügbarkeit



Yellowfin Signals und Yellowfin Stories sind direkt oder durch ausgewählte Vertriebspartner sofort als Einzelanwendung oder als Teil der Yellowfin-Produktsuite verfügbar. Die Preisgestaltung richtet nach dem Serverkern und den Benutzerplätzen.



Für weitere Informationen oder eine Demo eines der Yellowfin-Produkte, besuchen Sie yellowfinbi.com/suite (http://yellowfinbi.com/suite).



Informationen zu Yellowfin



Die meisten BI-Anbieter können ihren Kunden mitteilen, was passiert ist. Yellowfin teilt ihnen mit, wieso es passiert ist. Yellowfin wurde im Jahr 2003 als Antwort auf die Komplexität und die mit der Implementierung und Verwendung herkömmlicher BI-Tools verbundenen Kosten gegründet und bietet die einzige Software-Suite für Unternehmensanalyse, die eine branchenweit führende automatisierte Analyse, Storytelling und Zusammenarbeit ermöglicht. Yellowfin war eine der Top-5-Analyseplattformen der15 Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms 2018. Yellowfin wird von mehr als 27.000 Unternehmen und mehr als drei Millionen Endbenutzern in 75 verschiedenen Ländern verwendet, um den Ursachen schneller auf den Grund zu gehen.



