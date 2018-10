Berlin (ots) - Die SPD hat durchaus Erfolg. Sie hat in den Koalitionsvertrag jede Menge sozialdemokratische Wünsche hineinverhandelt. Gemerkt hat das kaum jemand, noch nicht einmal die eigenen GroKo-Gegner. Vielleicht muss die SPD mehr zu ihren Erfolgen stehen. Oder leidenschaftlicher Politik machen. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist: Die Partei hat keine große Geschichte mehr, die sie erzählen kann. Ihre Kernkompetenz war die Sozialpolitik. Doch der Sozialstaat ist mittlerweile so perfekt, dass man ihn kaum noch perfekter machen kann. Die Partei muss heute die Angst vor dem Jobverlust durch Globalisierung, Digitalisierung und Migration nehmen können, dazu die Angst vor Altersarmut. Die SPD muss sich trauen, große Teile des Sozialstaats neu zu denken. Was der SPD am meisten fehlt, ist der Mut, neue Wege zu gehen.



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de