Shopgate erweitert die Magento-Plattform mit mobilen Apps, damit sich Einzelhändler mit ihren treuesten Käufern in Verbindung setzen können, um den Dialog und die Kommunikation zu verstärken

Shopgate Inc., die führende Plattform für mobilen SaaS-Handel, hat heute bekannt gegeben, dass es sich dem Magento Technology-Partnerprogramm als exklusiver Partner angeschlossen hat. Zusammen ermöglichen Shopgate und Magento, ein Adobe-Unternehmen, Einzelhändlern des mittleren Marktsegments und Enterprise-Händlern weltweit das Einkaufserlebnis bei ihnen durch eine Plattform zu stärken, die für den Aufbau von Omnikanal-Erfahrungen und nativen mobilen Apps konzipiert ist. Die Shopgate-Plattform ist reich an Funktionen wie Geofencing-gestützte Push-Benachrichtigungen, digitale Geldbörsen, Barcode-Scanner und QR-Code-Scanner. Die hochmoderne Plattform von Shopgate sorgt nicht nur per mobile App für höhere Erträge, sondern erlaubt es auch Entwicklern und SIs, Omnikanal- und mobile Lösungen für den Einzelhandel zu entwickeln, um einen reibungslosen Service für die Verbraucher zu schaffen.

"Im Jahr 2017 wurden über 66 der mobilen Erträge über Apps generiert. Damit ändert sich der Einzelhandel, wie wir ihn bisher kannten und wir freuen uns sehr, dass wir es Magento-Händlern ermöglichen können, diesen Trend zu nutzen angefangen mit unseren Händlern in der Region EMEA", sagte Tiffany Spizzo, VP weltweite Geschäftsentwicklung bei Shopgate. "Zusammen mit Magento können die Händler jetzt einen reibungslosen digitalen Service für Desktop, mobiles Web und native mobile Apps anbieten ganz gleich, ob sie komplexe B2B-Prozessaufgaben lösen oder die B2C-Omnikanal-Strategie ausweiten."

Magento-Händler werden ihre Desktop- und mobilen Webseiten jetzt mit einer mobilen App erweitern können, die dafür konzipiert wurde, ihre Offline- und Online-Transaktionen miteinander zu verbinden und ein äußerst wertvolles Kundensegment anzuzapfen: die treuesten Kunden. Mittels einer Reihe leistungsstarker eingebauter Funktionen können Magento-Händler jetzt mit treuen Nutzern proaktiv auf deren persönlichsten Geräten in Kontakt treten. Die Folge sind deutlich höhere Verbleibquoten. Die Händler werden auch von der wertvollsten Funktion einer mobilen App profitieren können segmentierte Push-Benachrichtigungen zur Schaffung nativer App-Erfahrungen, die zielgerichteter und relevanter sind als je zuvor, personalisiert nach Demografie, Standort und Nutzerverhalten sowohl im Laden als auch unterwegs.

Die modernen Analyse-Tools von Shopgate geben den Magento-Händlern auch die Möglichkeit, detaillierte Einblicke in Kundenverhalten und App-Leistung zu gewinnen und diese Ressourcen zur Meisterung der einzigartigen Komplexität eines anhaltenden Geschäftswachstums zu nutzen.

Shopgate ist bereits der Anbieter mobiler Plattformen für mehrere Magento Omnikanal- und B2B-Händler, darunter City Gear, Monin, KicksUSA, Alessandro, Emmi Nail, Leandro Lopes, Bodychange, Exxpozed, Roast Market, GGM Gastro und Friseurzubehör24.de.

Stasha Johnston, stellvertretende Leiterin für digitales Marketing und eCommerce-Verkauf bei Monin, konnte aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und Effizienz beim Verkauf den außergewöhnlichen Wert der Shopgate-Plattform erkennen. "Unsere Shopgate-App ist für unser B2B-Publikum wegweisend", sagte Johnston. "Unsere Kunden sind an einem intelligenteren, reibungsloseren Checkout-Verfahren interessiert. Shopgate konnte uns eben dies zusammen mit organischeren Downloads und wiederholten Besuchen erfolgreich anbieten. Das Shopgate-Team ist unglaublich hilfreich und zuvorkommend. Der Support ist kompetent, zeitnah und von hervorragender Qualität."

Die marktführende SaaS-Plattform von Shopgate liefert Einzelhändlern eine vollständige Lösung für mobilen Handel, mit der die Omnikanal-Herausforderungen des heutigen komplexen Marktes gelöst werden können. Mit der Shopgate-Plattform können Online-Händler native Apps veröffentlichen, die die Lücke zwischen Online- und Offline-Käufen überbrücken. Shopgate nutzt hochmoderne Marketingfunktionen wie One-Click-Zahlungen, mobile Coupons und erweiterte Push-Benachrichtigungen, um Händler dabei zu unterstützen, sich mit den Verbrauchern unterwegs in Verbindung zu setzen. Shopgate hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und beschäftigt in Europa und den USA ein Team aus mehr als 200 Mitarbeitern. Mehr erfahren Sie auf: www.shopgate.com/

