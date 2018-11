Dialog Semiconductor veröffentlicht Erwartungen für die Umsätze im Gesamtjahr 2019 und die langfristigen, bereinigten Finanzziele DGAP-Ad-hoc: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Sonstiges Dialog Semiconductor veröffentlicht Erwartungen für die Umsätze im Gesamtjahr 2019 und die langfristigen, bereinigten Finanzziele 01.11.2018 / 00:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. London, Großbritannien - November 1, 2018 - Dialog Semiconductor Plc (XETRA:DLG) erwartet für das Gesamtjahr 2019 Umsätze, die im Wesentlichen dem Niveau von 2018 entsprechen, und erläutert seine langfristigen, bereinigten Finanzziele, die beinhalten: * Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich für das nicht betroffene1 Geschäft * Bereinigte Bruttomarge von 47-48% * Bereinigte Vertriebs-, Allgemeine-, und Verwaltungskosten von 8-10% des Umsatzes * Bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten von 17-19% des Umsatzes * Bereinigte Umsatzrendite von 18-23% * Bereinigter effektiver Steuersatz von 19-20% 1 Nicht eingeschlossen sind Umsätze der Haupt-PMIC-Produkte, die Bestandteil des Apple-Lizenzabkommens sind. 01.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Dialog Semiconductor Plc. Tower Bridge House, St. Katharine's Way E1W 1AA London Großbritannien Telefon: +49 7021 805-412 Fax: +49 7021 805-200 E-Mail: jose.cano@diasemi.com Internet: www.dialog-semiconductor.com ISIN: GB0059822006 WKN: 927200 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 740265 01.11.2018 CET/CEST ISIN GB0059822006 AXC0001 2018-11-01/00:10