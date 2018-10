Unterzeichnung von Absichtserklärung mit herausragenden deutschen und niederländischen Unternehmen und Investmentfirmen



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



Am 15. Oktober hat 12CM, ein Unternehmen des K-ICT Born2Global Centre (http://www.born2global.com/), auf der GMV 2018 (Global Mobile Vision 2018) Absichtserklärungen (MOU) zur Gründung eines Joint-Venture mit der deutschen Marketingfirma Lucrion GmbH (http://www.lucrion.com/) unterzeichnet sowie mit Heptagon Square (http://theproductgarage.co/), einem IT-Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden.



Viele amerikanische und internationale Unternehmen haben bei der Tätigkeit auf dem europäischen Markt deutliche Schwierigkeiten. Dies ist speziell der Fall, da die Datenschutzgesetze für personenbezogene Daten in diesem Jahr geändert wurden.



Der intelligente Stempel "echoss" von 12CM wird derzeit über Partnerschaften mit 53 Unternehmen auf der ganzen Welt angeboten. Der größte Vorteil dieser Technik liegt darin, verschiedenste Dienste in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der entsprechenden Region oder Richtlinien des entsprechenden Dienstanbieters zu lokalisieren. Dies geschieht über cloudbasierte Software und Hardware für intelligentes Stempeln.



Es wird damit gerechnet, dass die kürzlich unterzeichnete Absichtserklärung für bedeutsame und greifbare geschäftliche Resultate sorgt. Dies gilt speziell, da die europäische Risikokapitalfirma Arena Amnis B.V. investiert hat und derzeit Folgeinvestitionen in 12CM vornimmt.



CEO Brend J. Kouwenhoven, Leiter des Bereichs Investments bei Heptagon Square, sagte: "Der europäische Markt war bis jetzt recht konservativ, verändert sich aber im finanziellen Klima für Risikokapitalfirmen und der Haltung von Regierungen schnell. Damit wird es leichter, einzigartige Firmen wie Google und Uber zu fördern. Kann der intelligente Stempel 'echoss', eine revolutionäre Technik, die auf den Märkten Asiens und der USA bereits Erfolg verzeichnet, angemessen an den europäischen Bedarf angepasst werden, sind wir guter Hoffnung, dass wir Expansion erzielen."



12CM ist auf dem globalen Markt mit seinem intelligenten Stempel "echoss" tätig, einer unabhängig entwickelten, grundlegenden Technik. Ab 2019 wird man ein neues Projekt auf den Märkten der USA, Europas und Asiens durchführen.



Genauere Informationen über 12CM erhalten Sie unter http://www.12cm.co.kr/en/12cm/



OTS: K-ICT Born2Global Centre newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120669 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120669.rss2



Pressekontakt:



Jay Cha Direktor von 12CM.Inc support@12cmglobal.com Jina Lee PR Manager des K-ICT Born2Global Centre jlee@born2global.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/776003/12cm_MOU_Lucrion_GmbH.jpg