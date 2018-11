Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS/ALSTOM - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager äußert Zweifel an der Begründung von Siemens und Alstom für die Fusion ihres Bahntechnikgeschäfts. Die wachsende Konkurrenz chinesischer Anbieter sei zwar "ein valides Argument", sagte Vestager. Aber der europäische Markt funktioniere "sehr anders", so die Kommissarin: "Er ist hochentwickelt, weil wir viel dafür tun, dass wir sicher mit dem Zug fahren können, und wegen der langen Vorgeschichte - wir bauen in Europa schließlich seit Jahrhunderten Züge." (Handelsblatt S. 12)

VOLKSWAGEN/FORD - Der Autobauer Volkswagen steht vor einer umfassenden Kooperation mit dem US-Wettbewerber Ford. Die Unternehmen könnten auf den wichtigen Zukunftsfeldern Autonomes Fahren und Elektromobilität ihre Kräfte bündeln, hieß es aus Konzernkreisen. Über die Zusammenarbeit sollen die Kosten für die Entwicklung dieser Technologien deutlich gesenkt werden. Laut früheren Angaben summieren sich diese Ausgaben allein bei VW auf rund 34 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022. (Handelsblatt S. 4)

DEUTSCHE POST - Die von der Deutschen Post zum Jahreswechsel beabsichtigte Portoerhöhung fällt aus. Die Bundesnetzagentur hat am Mittwoch angeordnet, dass es bis auf weiteres bei den 70 Cent für den Standardbrief bleibt. Grund sind fehlende Kosten- und Umsatznachweise der Post. (FAZ S. 22)

CHECK24 - Das Vergleichsportal Check24 gerät wegen einer Rabattaktion zunehmend unter Druck. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) will diese Woche wegen des Verstoßes gegen das Provisionsabgabegesetz Klage beim Landgericht München einreichen. "Auf unsere Abmahnung hat Check24 bisher nicht reagiert, deshalb gehen wir nun den nächsten Schritt", sagte BVK-Präsident Michael Heinz. (Funke Mediengruppe)

