MUSTERKLAGEN - Der Bundesverband Verbraucherzentrale (vzbv) rechnet im nächsten Jahr mit weiteren Musterklagen geschädigter Verbraucher gegen deutsche Konzerne. "Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr weitere Musterfeststellungsklagen in unterschiedlichen Bereichen folgen werden", sagte vzbv-Vorstand Klaus Müller. Der Verband reicht am 1. November im Abgasskandal gegen VW Klage auf Schadensersatzansprüche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig ein. "Volkswagen war der Beschleuniger dieses Gesetzgebungsverfahrens. Eigentlich ist dieses Klageinstrument aber gedacht für überhöhte Energiekosten, überteuerte Telefontarife oder Verstöße im Reise- oder Mietrecht." (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

WELTWIRTSCHAFT - Børge Brende, der Präsident des World Economic Forums, sieht die Weltwirtschaft vor einem Paradigmenwechsel: Die Globalisierung wird digital. Umso wichtiger seien einheitliche Spielregeln. "Die Früchte der Globalisierung müssen breiter und gerechter verteilt werden", fordert er in einem Interview. (Handelsblatt S. 8)

TOLL COLLECT - Der jahrelange Rechtsstreit mit dem Mautbetreiber Toll Collect hat die Bundesregierung knapp 270 Millionen Euro gekostet. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums an die Linke-Fraktion hervor. Demnach zahlte der Bund 200,8 Millionen Euro an die Anwälte des Bundes und rund 66,8 Millionen als Honorare an die Schiedsrichter und nicht weiter benannte "sonstige Kosten". Zudem entstanden Notar- und Schiedsgerichtkosten in Höhe von rund 100.000 Euro. "Bislang sind dem Bund für die Führung der beiden inzwischen beendeten Maut-Schiedsverfahren Kosten in Höhe von rund 267,7 Millionen Euro entstanden", teilte das Ministerium mit. Wegen der zu späten Einführung der Lkw-Maut hatten sich der Bund und die Toll-Collect-Gesellschafter einen 14 Jahre langen Rechtsstreit geliefert. Im Mai einigten sich die Beteiligten auf einen Vergleich: der Bund erhält 3,2 Milliarden Euro. (Funke Mediengruppe)

ÖKOSTROM - Mit zusätzlichen Ausschreibungen für die Förderung von Elektrizität aus Wind und Sonne will die Koalition die Energiewende voranbringen und den Ökostrom-Anteil bis 2030 auf 65 Prozent verdoppeln. Das Gesetz dafür war seit Monaten in Arbeit. Jetzt haben sich die Fraktionen von Union und SPD auf Details geeinigt. Der Entwurf soll in der kommenden Woche ins Parlament eingebracht werden. (FAZ S. 1/Welt S. 13)

BANKEN - Eurolands oberste Bankenaufseherin Danièle Nouy hat sich vor der Publikation der Stresstestergebnisse durch die European Banking Authority (EBA) für Fusionen und für "einen wahrhaft europäischen Bankensektor" starkgemacht. Ein solcher Markt würde viele Vorzüge bieten, von Größenvorteilen bis zu rascherer Innovation, und neue Wege eröffnen, alte Probleme anzugehen, erklärte die Chefin des Supervisory Board der Europäischen Zentralbank (EZB): "Eines der größten Probleme europäischer Banken ist ein Mangel an Profitabilität. Eine Reihe von Banken verdient nach wie vor ihre Kapitalkosten nicht. Dies ist sicher keine nachhaltige Situation." (Börsen-Zeitung S. 3)

BÖRSENGÄNGE - Unternehmen, die zuvor im Besitz von Beteiligungsgesellschaften waren, schlagen sich an der Börse besser als die Konkurrenz. Das zeigt eine PwC-Studie. Seit 2009 sind in Europa nahezu 250 ehemalige Portfoliofirmen aufs Parkett gekommen. Allerdings brauchen sie eine gewisse Zeit, bis sie andere Neulinge in der Wertsteigerung überholen. (Börsen-Zeitung S. 8)

