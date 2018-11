=== *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate, Zürich *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q, Den Haag *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 2Q, London *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,8 *** 11:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 3Q, Midland 12:05 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q, New York *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: -1,0% gg Vq *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 211.000 zuvor: 215.000 14:00 UA/Bundeskanzlerin Merkel, Reise in die Ukraine, gemeinsame PK mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko, Kiew *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 55,6 *** 15:00 US/Bauausgaben September PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 15:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 59,8 Punkte 21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle *** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und ADAC, Einreichung einer Musterfestellungsklage beim Oberlandesgericht Braunschweig gegen Volkswagen wegen der Abgas-Affäre - ID/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme an der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft (bis 3.11.), Jakarta *** - US/Kfz-Absatz Oktober - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2018 01:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.