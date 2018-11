Schweiter Technologies / Schweiter Technologies: Partnerschaft mit Columbia Forest Products . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Steinhausen, 1. November 2018 - Schweiter Technologies geht in Ecuador eine langfristig angelegte Partnerschaft mit Columbia Forest Products ein, dem größten Hersteller von Holz-Furnieren und Sperrholz in Nordamerika.

Im Rahmen dieser Partnerschaft übernimmt die Tochtergesellschaft in Ecuador für Columbia Forest verschiedene Aufgaben im Bereich Plantagenbewirtschaftung, Einkauf und Logistik. Im Gegenzug erwirbt Columbia für einen tiefen zweistelligen Millionen-Verkaufspreis eine Gesellschaft, welche im Wesentlichen eine Balsaholzverarbeitungsanlage zur Produktion von Holz-Furnieren enthält. Aus der gesamten Transaktion resultiert ein geringfügiger Gewinn. Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 41 757 77 00, Fax +41 41 757 70 01, martin.kloeti@schweiter.com (mailto:martin.kloeti@schweiter.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100347/R/2223411/871344.pdf)



