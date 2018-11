Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 101 auf 104 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe ein recht ereignisarmes Quartal hinter sich, und kurzfristige Kurstreiber für die Aktie seien kaum in Sicht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie senkte ihre Jahresschätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft, da das Konsumentengeschäft die Erwartungen verfehlt habe. Dagegen hob sie ihre Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) leicht wegen positiver Währungseffekte an und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr weiter in die Zukunft./gl/tih Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-11-01/08:17

ISIN: DE0005200000