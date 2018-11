Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Air France-KLM nach Quartalszahlen von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne der Fluggesellschaft hätten in einem schwierigen Umfeld die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der neue Chef Ben Smith nach den Streiks im ersten Halbjahr Einigungen mit Gewerkschaften erzielt, die gut drei Viertel der Beschäftigten verträten. Nun stehe noch eine Einigung mit einem Teil der Piloten bevor. Er sei ungeachtet weiter bestehender Risiken optimistisch./gl/tih Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-11-01/08:21

ISIN: FR0000031122