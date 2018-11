Zürich (awp) - An der Schweizer Börse sind die Titel der Swiss Re am Donnerstag nach der Zahlenvorlage gut in den Handel gestartet. Der Rückversicherer hat mit dem Gewinn der ersten neun Monaten die Vorgaben der Analysten übertroffen und sich betreffend Preisentwicklung zuversichtlich geäussert. Nach Jahren sinkender Preisen ...

