FCA-reguliertes Unternehmen mit neuer Londoner Niederlassung und Rechenzentrum



London (ots/PRNewswire) - Advanced Markets, ein institutioneller Anbieter von Devisenliquidität und Prime-of-Prime-Services, hat Advanced Markets (UK) Limited (AM (UK)) gegründet, ein von der FCA reguliertes Unternehmen. Das Unternehmen umfasst neue Handelsserver in den LD4- und LD5-Rechenzentren von Equinix sowie eine neue Londoner Niederlassung unter der Leitung der Branchenexpertin Nina Baksh.



"Der Start unserer umfassenden Londoner Niederlassung ist ein wichtiger Schritt in der globalen Strategie des Unternehmens", sagte Anthony Brocco, Gründer und CEO von Advanced Markets. "Mit ihr können wir unsere institutionellen Broker- und Fondsmanagementkunden in Großbritannien und Europa besser bedienen, indem wir eine regionale Matching-Engine anbieten, die vollständig mit unseren Liquiditätsanbietern aus dem Bereich der Banken und Nichtbanken vernetzt ist."



Gemäß den Bedingungen seiner FCA-Registrierung kann AM (UK) nur als Matched Principal Broker fungieren, deshalb ist das Unternehmen verpflichtet, jeden Kundenhandel mit einer Ausgleichstransaktion mit einem Liquiditätsanbieter abzugleichen. Dieses Modell begrenzt nicht nur das Marktrisiko des Unternehmens, sondern richtet auch die Interessen des Unternehmens an denen seiner Kunden aus.



AM (UK) beschränkt sich ferner darauf, nur mit qualifizierten professionellen Gegenparteien zu arbeiten, die der globalen Richtlinie des Unternehmens entsprechen.



Das DMA/STP-Liquiditätsmodell (Direct Market Access) von Advanced Markets, das das Unternehmen bei seiner Gründung im Jahr 2006 entwickelt hat, ermöglicht es den Devisenmarktteilnehmern, anonym mit Preisen zu handeln, die von führenden Liquiditätsanbietern in einer völlig transparenten, anonymen Marktstruktur übermittelt werden. Die Kombination aus dem DMA/STP-Modell des Unternehmens und der robusten Handelsinfrastruktur mit niedrigen Latenzzeiten hat die Beteiligung führender Broker, Fondsmanager und anderer Institutionen verstärkt.



Informationen zu Advanced Markets



Advanced Markets ist ein Großhandelsanbieter von PoP-Liquiditäts-, Kredit- und Technologielösungen für Banken und Broker weltweit. Die Produkte des Unternehmens unterstützen den Handel mit direktem Marktzugang für Devisen und Edelmetalle sowie CFDs (Contracts for Difference) für alle Finanz- und Rohstoffprodukte. Darüber hinaus bietet es Devisen-, Edelmetall- und CFD-Handel sowie Kreditlösungen und -dienstleistungen für Fondsmanager, Rohstoffhandelsberater und Firmenkunden an.



Über seine Wholesale-Kundenbasis bedient Advanced Markets mit seiner Liquidität letztlich mehr als 40.000 institutionelle und private Kunden in mehr als 30 Ländern weltweit. (Die Gesellschaft tätigt keine direkten Geschäfte mit Einzelhändlern.)



Advanced Markets befindet sich im gemeinsamen Besitz von Macquarie Americas Corp Inc. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Macquarie Bank), BGC Partners und dem Management der Gesellschaft.



