Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wer seine Gäste regelmäßig mit Schokotarte verzaubert, muss ein gutes Bauchgefühl haben! Hobby-Bäckerin Greta (30, Köln) vertraut im Kampf gegen TV-Deutschland in der ProSieben-Show "Alle gegen Einen" auf ihre Intuition: "Ich schlage Deutschland, weil ich erstens superstarke Nerven habe und zweitens auf meine Intuition, meine erste Eingebung vertraue! Außerdem gehe ich mit viel Spaß an die Sache und sehe es nicht zu verbissen." In der dritten Ausgabe von Eltons neuer Show "Alle gegen Einen" am Samstag, 3. November, um 20:15 kann Juristin Greta live auf ProSieben bis zu 100.000 Euro gewinnen - oder ein Zuschauer auf seinem Sofa zu Hause. Nach zwei Folgen steht es 1:1 zwischen Kandidat und Zuschauern. Eine Finanzspritze käme der Kölnerin sehr gelegen: "Nächstes Jahr steht die Hochzeit an: Mit dem Gewinn würde ich einige Sachen, die auf der 'zu teuer'-Liste stehen, doch machen und die ganze Familie einpacken und gemeinsam nach Frankreich in den Urlaub fahren."



Greta tritt in 13 Spielrunden gegen die gesamte TV-Nation an und muss den Ausgang ungewöhnlicher Experimente schätzen: Wie weit fährt ein Motocross-Fahrer übers Wasser, bis er sinkt? Wie lange ist der Faden, aus dem ein Wollkleid gestrickt ist? Wie viele Bälle verdrängt ein Sumoringer, wenn er vom Sprungturm in ein Bällebad springt? Dabei geht es um 100.000 Euro. Unterstützung bekommt Greta von den Promi-Jokern Sonja Zietlow und Matthias Steiner. Co-Host ist Bastian Bielendorfer, der viele Experimente selbst durchführt.



"Alle gegen Einen"-App laden und auf dem Sofa gewinnen



TV-Zuschauerin Martina gewann letzten Samstag bei "Alle gegen Einen" 80.000 Euro. Und jeder könnte der nächste sein. Einzige Voraussetzung: die "Alle gegen Einen"-App aus dem App-Store laden und gemütlich zu Hause mitschätzen. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.alle-gegen-einen.de.



"Alle gegen Einen", am Samstag, 3. November, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



Hashtag zur Show: allegegen1



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn, Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1188, -1158 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 319880822 Susanne.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2