Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das ZDF zeichnet am 6. November 2018 ein Konzert der Band "Feine Sahne Fischfilet" in Dessau auf. Nachdem der ursprünglich im Rahmen der Musiksendung "zdf@bauhaus" geplante Auftritt im Bauhaus von der Stiftung Bauhaus Dessau untersagt worden war, findet der Auftritt jetzt in der Alten Brauerei (Schultheiss-Brauerei) in Dessau statt.



Zum Format der Reihe "zdf@bauhaus" gehören Interviews mit den Künstlern. Moderator Jo Schück wird im Gespräch mit der Band auch die aktuellen Geschehnisse thematisieren.



Der Auftritt von "Feine Sahne Fischfilet" wird im Rahmen der Sendereihe zdf@bauhaus am 1. Dezember 2018, 23.30 Uhr, in 3sat ausgestrahlt.



3sat startet am 1. Dezember zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in einen musikalisch geprägten Abend mit "Herbert Grönemeyer: Tumult - Live", einer Aufzeichnung des Konzertes in Berlin. Um 21.30 Uhr steht "zdf@bauhaus" mit PUR auf dem Programm und um 22.30 Uhr "zdf@bauhaus" mit dem Auftritt von Tina Dico, jeweils aus dem Bauhaus Dessau. Um 23.30 Uhr folgt das Konzert von Feine Sahne Fischfilet.



http://twitter.com/ZDFpresse



Ansprechpartner: Peter Gruhne, Telefon: 06131 -70-13095; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121