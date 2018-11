Zürich - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt positiv - auch wenn der Leitindex SMI am Donnerstag zuerst leichte Orientierungsschwierigkeiten hatte. Nach einem etwas verhaltenen Start hat der Index mittlerweile leicht ins Plus gedreht und kann dieses verteidigen. Nach einem Plus von gut vier Prozent seit dem Wochenstart müssten die neuerlichen Gewinne nun zuerst konsolidiert werden.

Mit der bisherigen Wochenbilanz hat der SMI seine Verluste der Vorwoche von etwas mehr als 2 Prozent mehr als ausgleichen können. Vor allem hat der Leitindex am gestrigen Mittwoch die 9'000er Marke erstmals seit Anfang Oktober wieder überschritten. Nachdem sich zuletzt eine gewisse Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China abgezeichnet habe und auch die Brexit-Verhandlungen voranschritten, kehre langsam wieder etwas Optimismus zurück, heisst es im Handel. Zudem hätten die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt Hoffnungen auf den grossen Job-Report am morgigen Freitag geschürt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.05 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 9'054,74 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch kurzzeitig wieder unter die 9'000er Marke gefallen war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,54 Prozent auf 1'428,10 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,41 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...