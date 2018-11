Wir sind noch in dem Zeitraum, in dem Quartalszahlen veröffentlicht werden - so zum Beispiel von Fresenius Medical Care (kurz "FMC"). Die sahen nicht gerade überragend gut aus, denn z.B. zeigte sich bei der Umsatzentwicklung im 3. Quartal 2018 ein Minus von 6% gegenüber dem Vorjahresquartal. In absoluten Zahlen hieß es da: 4,058 Mrd. Euro Umsatz in Q3 2018 nach 4,336 Mrd. Euro Umsatz in Q3 2017. Anders sah das Bild aus, wenn die Zahlen auf "vergleichbarer Basis" verglichen werden. Denn dann ergibt ... (Peter Niedermeyer)

