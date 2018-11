Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Dialog Semiconductor anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Spezialist für Schaltkreise in Mobilgeräten sollte mit dem Verkauf seines Zuliefergeschäfts mit Stromsteuerungs-Chips an den Großkunden Apple netto 13 Euro je Aktie erlösen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-11-01/13:22

ISIN: GB0059822006