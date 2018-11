Der GBP/USD hat seinen Rücksetzer in die Mitte der 1,2800 schnell umgekehrt und so wurde das neue 1-Wochenhoch über 1,2900 gebildet, nach dem die BoE ihre geldpolitische Entscheidung bekannt gegeben hatte. Der jüngsten Brexit Optimismus verblasste, nach dem UK Beamte sagten, dass der Bericht in der Times of London, über einen Durchbruch bei den Finanzdienstleistungen ...

