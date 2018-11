Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Santander nach Zahlen und jüngstem Kursrückgang von 6,00 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Strong Buy" belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau sei die Aktie der spanischen Bank günstig zu haben, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, mit robusten Resultaten in Brasilien und im Heimatmarkt./tav/ajx Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-11-01/13:28

ISIN: ES0113900J37