London - Britische Finanzdienstleister werden einem Medienbericht zufolge nach dem Brexit weiterhin Zugang zu den EU-Märkten erhalten. Unterhändler von Grossbritannien und der Europäischen Union hätten eine vorläufige Vereinbarung für alle Aspekte einer zukünftigen Partnerschaft bei Dienstleistungen sowie beim Datenaustausch erzielt, berichtete die Zeitung "The Times" am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Die Regulierung der Finanzbranche müsse sich dabei an EU-Vorgaben orientieren.

Das Brexit-Ministerium sprach in einer Stellungnahme am Donnerstag lediglich von Fortschritten in diesem Bereich: "Während wir weiterhin gute Fortschritte bei der Vereinbarung neuer Regelungen für Finanzdienstleistungen machen, gehen die Verhandlungen weiter und nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist." Damit sind das Abkommen über den EU-Austritt und eine politische Erklärung für die künftigen Beziehungen zwischen Brüssel und London gemeint.

EU: "Kein Kommentar"

Die EU-Kommission wollte den Bericht nicht kommentieren. Die Kontakte liefen derzeit auf technischer Ebene, sagte ein Sprecher. "Wir wollen mit Grossbritannien einen geordneten Austritt aus der EU erreichen." Wann das nächste Treffen zwischen dem britischen Brexit-Minister Dominic Raab und EU-Chefunterhändler Michel Barnier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...