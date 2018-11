Wien (www.fondscheck.de) - Die vergangenen Börsenwochen fühlten sich schon schwer nach Krise an, Fondsanbieter berichten von herben Mittelabflüssen, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei gerate leicht in Vergessenheit, wie sensationell gut die vergangenen Jahre für die Branche gewesen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...