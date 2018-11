Berlin (ots) - Mit einem Duo an der Spitze soll die brandenburgische LINKE nach Informationen der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Freitagausgabe) in den Wahlkampf zur Landtagswahl 2019 ziehen. Für Platz eins der Landesliste ist demnach Kathrin Dannenberg vorgesehen. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion. Auf Platz zwei soll Sebastian Walter stehen. Er ist Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Ostbrandenburg und war bis Anfang 2018 stellvertretender Landesvorsitzender der Linkspartei. Die beiden Bewerber sind von Beruf Geschichtslehrer. Mit dem Personalvorschlag soll sich nach nd-Informationen am Freitagabend der Landesvorstand der Linkspartei befassen. Stimmt der Vorstand zu, so sollen Dannenberg und Walter am Sonnabend als mögliches Spitzenduo vorgestellt werden. Die Nominierung der Landesliste ist für Anfang kommenden Jahres geplant. Bei der Landtagswahl 2014 war die LINKE nach den ersten fünf Jahren rot-roter Koalition in Brandenburg von 27,2 Prozent auf 18,6 Prozent abgestürzt.



