Das Biotechnologieunternehmen Morphosys kommt mit seiner Forschung am Wirkstoffkandidaten MOR 208 weiter voran. Morphosys kündigte aus einer wichtigen aktuellen Studie mit 81 schwerkranken Blutkrebspatienten am Donnerstag noch bessere Zwischenergebnisse an als bisher bekannt. Demnach betrug die Zeit, in der die Patienten ohne Fortschreiten der Krankheit weiterlebten, im Mittel 16 Monate, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Bekanntgabe von Daten im März hatte der Wert noch zwölf Monate betragen. Auch hätten inzwischen mehr Patienten auf die Kombinationstherapie mit MOR 208 und dem Krebsmedikament Lenalidomid angesprochen. An der Börse wurden die Nachrichten sehr gut aufgenommen: Die Aktie zog zuletzt um rund 16 Prozent an.

MOR 208 ist derzeit der wichtigste Wirkstoffkandidat des Unternehmens. "Die Daten belegen, dass wir wirklich auf einem sehr guten Weg sind", sagte ein Sprecher. Morphosys will die Kombinationstherapie basierend auf dem im vergangenen Jahr von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA erteilten Status Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy Designation) entwickeln.

Die aktuelle L-Mind-Studie bildet die Basis, auf der das Unternehmen laut dem Sprecher "im Idealfall" bis Ende nächsten Jahres die Zulassung für die Therapie in den USA beantragen will. Es wäre das erste eigene Medikament des MDax-Unternehmens auf dem Markt. Die jetzigen Zwischenergebnisse der Studie wird Morphosys auf dem Kongress der American Society of Hematology präsentieren, der vom 1. bis 4. Dezember in San Diego im US-Staat Kalifornien stattfindet./tav/gl/mis

ISIN DE0006632003

AXC0171 2018-11-01/15:16