Die Commerzbank hat das Kursziel für Covestro von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in den Jahren 2018 und 2019 gekürzt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte begründete dies mit Kosten für Wachstumsinitiativen und der jüngsten Entwicklung bei Polyurethan. Der gegenwärtige Aktienkurs impliziere aber, dass sich das Ergebnis in diesem Geschäftsbereich mehr als halbieren müsste auf das Niveau von 2015. Dies sei unrealistisch./tih/ajx Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2018-11-01/15:40

ISIN: DE0006062144